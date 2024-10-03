Сошников подпишет контракт с «Адмиралом» до конца сезона (Metaratings)
Нападающий Никита Сошников станет игроком «Адмирала».
Как сообщает Metaratings, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
По данным издания, стороны достигли договоренности о подписании контракта до конца нынешнего сезона.
В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор». На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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