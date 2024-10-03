Рябыкин о кризисе в «Авангарде»: «Клуб уже оттолкнулся ото дна. Победа над «Сибирью» – очень важная. Команда сбросила психологический груз»
Дмитрий Рябыкин высказался касательно кризиса в «Авангарде».
30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.
– Как считаете, омский кризис завершен?
– Скорее всего, «Авангард» уже оттолкнулся ото дна. Победа над «Сибирью» – очень тяжелая и очень важная.
Команда сбросила психологический груз, это может привести к тому, что «Авангард» наконец начнет забивать первым.
Набирает ход Буше, отлично стартовал Спунер, все ждут Бердина. Думаю, что болельщики «Авангарда» теперь легче вздохнут, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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