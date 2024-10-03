Рябыкин о кризисе в «Авангарде»: «Клуб уже оттолкнулся ото дна. Победа над «Сибирью» – очень важная. Команда сбросила психологический груз»

Дмитрий Рябыкин высказался касательно кризиса в «Авангарде».

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

– Как считаете, омский кризис завершен?

– Скорее всего, «Авангард» уже оттолкнулся ото дна. Победа над «Сибирью» – очень тяжелая и очень важная.

Команда сбросила психологический груз, это может привести к тому, что «Авангард» наконец начнет забивать первым.

Набирает ход Буше , отлично стартовал Спунер , все ждут Бердина . Думаю, что болельщики «Авангарда» теперь легче вздохнут, – сказал бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин.