Генменеджер «Авангарда» о Завьялове: «Мы можем гораздо лучше действовать в защите. Пригласили опытного тренера для работы на этом направлении»
Антон Курьянов высказался о том, что Александр Завьялов вошел в штаб «Авангарда».
Специалист будет отвечать за работу с защитниками.
«Игра в обороне – основополагающий момент в игре любой команды. Мы можем действовать в защите гораздо лучше, и поэтому пригласили для работы на этом направлении опытного тренера.
Александр Завьялов – вдумчивый специалист, поработал в известных клубах с различными тактическими моделями. Обладает отличными коммуникативными навыками, имеет хороший контакт с игроками, а значит, сможет быстро влиться в нашу команду», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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