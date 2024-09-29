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Капитан «Ак Барса» Яшкин набрал очки во всех 9 матчах сезона КХЛ. В его активе 9 баллов

Дмитрий Яшкин продлил результативную серию в чемпионате КХЛ.

Капитан «Ак Барса» забросил шайбу в ворота «Автомобилиста» (6:2) в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Дмитрий Яшкин забил гол на 18-й секунде второго периода, тем самым продлив результативную серию до девяти игр.

Форвард набрал по одному баллому в каждом из прошедших матчей чемпионата.

Яшкин набрал 9 (5+4) очков в 9 матчах сезона КХЛ. Статистику форварда можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАк Барс
logoАвтомобилист
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