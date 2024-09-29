Капитан «Ак Барса» Яшкин набрал очки во всех 9 матчах сезона КХЛ. В его активе 9 баллов

Дмитрий Яшкин продлил результативную серию в чемпионате КХЛ.

Капитан «Ак Барса » забросил шайбу в ворота «Автомобилиста » (6:2) в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Дмитрий Яшкин забил гол на 18-й секунде второго периода, тем самым продлив результативную серию до девяти игр.

Форвард набрал по одному баллому в каждом из прошедших матчей чемпионата.

Яшкин набрал 9 (5+4) очков в 9 матчах сезона КХЛ . Статистику форварда можно изучить здесь .