ЦСКА сыграет против СКА в ретроформе 70-х годов

Теги ЦСКА СКА Виктор Тихонов фото КХЛ игровая форма стиль ретро Хоккей

Матч состоится сегодня, 27 декабря, в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. В этой форме ЦСКА будет играть до 7 января.

«Особенному матчу – особенная форма! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца середины 70-х. Именно в таких свитерах армейцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

В сезоне-1977/1978 на тренерский мостик ЦСКА взошел Виктор Васильевич Тихонов, и армейцы с отрывом более чем в 10 очков от ближайшего преследователя в 21-й раз стали чемпионами», – говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: t.me/cska_hockey

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