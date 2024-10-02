Кожевников о «Металлурге»: «В Советском союзе тренер набирал игроков. Почему мы все у канадцев берем? У нас абсолютно другая система»

Александр Кожевников прокомментировал изменение в руководстве «Металлурга».

Сергей Гомоляко ранее покинул пост спортивного директора клуба.

– В Магнитогорске скандал. Внезапно убирают спортивного директора Гомоляко, что странно после чемпионского сезона. Что думаете по этому поводу?

– Не думаю об этом. Это внутренние дела клуба. Что, у нас первый раз такая ситуация, что ли?

Я много раз говорил, что если главного тренера убирают, то нужно уходить вместе с генеральным менеджером. А здесь я с ситуацией не знаком изнутри.

– А не дело ли исключительно в Андрее Разине? Есть информация, что он подмял под себя трансферную работу.

– Я вообще считаю, что тренер и должен подбирать игроков под себя.

– Разве это не пережиток девяностых годов? Времена меняются, каждый занимается своим делом.

– Почему «девяностые»? Ну почему мы все у канадцев берем? Ну все у них берем!

У них один за одно отвечает, другой – за другое. У нас абсолютно другая система. Мы все перестраиваем в угоду не знаю кому и чему.

Есть тренер, он и должен собирать игроков под себя, договариваться, если он это умеет делать. Простые вещи совершенно: как и раньше в Советском Союзе, игроков набирал тренер.

– Разве от такого размывания обязанностей не страдает качество основной тренерской работы?

– Вы же не в сезоне набираете игроков, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .