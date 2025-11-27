Овечкин против «Виннипега»: 11-й гол, «+1», 3 броска, 1 хит и 17:19 на льду. Форвард «Вашингтона» набрал 22 очка в 24 матчах сезона НХЛ

Александр Овечкин забил 11-й гол в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (4:3).

Также это 908-й гол россиянина в лиги и 985-й с учетом плей-офф.

В матче против «Джетс» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 17:19 (4:00 – в большинстве).

Форвард имеет в активе 22 (11+11) балла при полезности «плюс 8» в 24 матчах нынешнего сезона.