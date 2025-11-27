Овечкин против «Виннипега»: 11-й гол, «+1», 3 броска, 1 хит и 17:19 на льду. Форвард «Вашингтона» набрал 22 очка в 24 матчах сезона НХЛ
Александр Овечкин забил 11-й гол в этом сезоне НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).
Также это 908-й гол россиянина в лиги и 985-й с учетом плей-офф.
В матче против «Джетс» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 17:19 (4:00 – в большинстве).
Форвард имеет в активе 22 (11+11) балла при полезности «плюс 8» в 24 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
