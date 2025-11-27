У «Вашингтона» 5 побед в 6 матчах после 4:3 с «Виннипегом». Команда Карбери идет 4-й на Востоке

«Вашингтон» выиграл пять из шести последних матчей в НХЛ.

«Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Виннипегом » (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, команда тренера Спенсера Карбери имеет в активе пять побед в последних шести играх в чемпионате.

«Кэпиталс» ранее также обыграли «Лос-Анджелес» (2:1), «Эдмонтон» (7:4), «Монреаль» (8:4) и «Коламбус» (5:1), но уступил «Тампе» (3:5).

На данный момент «Вашингтон » занимает 4-ю позиции в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах.

29 ноября «Кэпиталс» продолжат сезон домашним матчем против «Торонто».