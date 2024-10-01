Коньков об отставке Гомоляко из «Металлурга»: «Результат никого не удовлетворяет, но за него отвечает и тренер. Может, это произошло из-за комплектования команды»
Сергей Коньков прокомментировал отставку Сергея Гомоляко из «Металлурга».
«Трудно судить, насколько логична эта отставка.
Полагаю, она связана со спортивными результатами команды. Может быть, все это произошло из-за комплектования команды в межсезонье.
Понятно, что текущий результат никого не удовлетворяет. Но за него отвечает и главный тренер.
Трудно судить, надо знать все моменты, которые происходят в команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости