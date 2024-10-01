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  • Коньков об отставке Гомоляко из «Металлурга»: «Результат никого не удовлетворяет, но за него отвечает и тренер. Может, это произошло из-за комплектования команды»
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Коньков об отставке Гомоляко из «Металлурга»: «Результат никого не удовлетворяет, но за него отвечает и тренер. Может, это произошло из-за комплектования команды»

Сергей Коньков прокомментировал отставку Сергея Гомоляко из «Металлурга».

«Трудно судить, насколько логична эта отставка.

Полагаю, она связана со спортивными результатами команды. Может быть, все это произошло из-за комплектования команды в межсезонье.

Понятно, что текущий результат никого не удовлетворяет. Но за него отвечает и главный тренер.

Трудно судить, надо знать все моменты, которые происходят в команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoСергей Коньков
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
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