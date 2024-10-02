«Барыс» может расторгнуть контракт с Бутчером. Защитник набрал 2 очка при «минус 7» в 10 матчах сезона

«Барыс» может расторгнуть контракт с Уиллом Бутчером.

Об этом сообщает Metaratings.

Американский защитник перешел в «Барыс» перед этим сезоном. Он набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось , что казахстанский клуб также может расторгнуть договоры с Уэйдом Эллисоном и Чейсом Де Лео.