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«Барыс» может расторгнуть контракт с Бутчером. Защитник набрал 2 очка при «минус 7» в 10 матчах сезона

«Барыс» может расторгнуть контракт с Уиллом Бутчером.

Об этом сообщает Metaratings.

Американский защитник перешел в «Барыс» перед этим сезоном. Он набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб также может расторгнуть договоры с Уэйдом Эллисоном и Чейсом Де Лео.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
возможные переходы
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