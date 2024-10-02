«Барыс» может расторгнуть контракты с Элиссоном и Де Лео. Форварды набрали 2 очка на двоих в начале сезона КХЛ

Два иностранных хоккеиста могут покинуть «Барыс».

Казахстанский клуб рассматривает варианты расставания с нападающими Уэйдом Эллисоном и Чейсом Де Лео, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На старте этого сезона легионеры принесли команде два очка на двоих.

Де Лео не набрал ни одного балла при полезности «минус 6» в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Эллисон отметился 2 (2+0) очками при полезности «минус 5» в 11 играх.