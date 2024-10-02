«Барыс» может расторгнуть контракты с Элиссоном и Де Лео. Форварды набрали 2 очка на двоих в начале сезона КХЛ
Два иностранных хоккеиста могут покинуть «Барыс».
Казахстанский клуб рассматривает варианты расставания с нападающими Уэйдом Эллисоном и Чейсом Де Лео, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
На старте этого сезона легионеры принесли команде два очка на двоих.
Де Лео не набрал ни одного балла при полезности «минус 6» в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Эллисон отметился 2 (2+0) очками при полезности «минус 5» в 11 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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