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«Барыс» может расторгнуть контракты с Элиссоном и Де Лео. Форварды набрали 2 очка на двоих в начале сезона КХЛ

Два иностранных хоккеиста могут покинуть «Барыс».

Казахстанский клуб рассматривает варианты расставания с нападающими Уэйдом Эллисоном и Чейсом Де Лео, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На старте этого сезона легионеры принесли команде два очка на двоих.

Де Лео не набрал ни одного балла при полезности «минус 6» в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Эллисон отметился 2 (2+0) очками при полезности «минус 5» в 11 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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logoБарыс
logoЧейс Де Лео
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logoУэйд Эллисон
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