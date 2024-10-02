Кожевников о том, что против СКА проводят лучшие матчи в сезоне: «Ротенберг так считает, имеет право. У Романа Борисовича всегда свое мнение»
Александр Кожевников оценил высказывания Романа Ротенберга.
Петербургская команда находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.
– СКА в начале сезона штормит.
– Ну да, штормит. И в том году штормило поначалу. К ним большое внимание.
– Считаете, что дальше все в порядке будет? Игра наладится?
– Я думаю, да. Уверен даже в этом.
– Роман Ротенберг во всех неудачах находит причину в том, что у «соперника был лучший матч сезона». В этом ли причина?
– Ну значит он так считает, имеет право на это. У Романа Борисовича свое мнение всегда, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Татар-информ»
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