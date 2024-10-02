Кожевников о том, что против СКА проводят лучшие матчи в сезоне: «Ротенберг так считает, имеет право. У Романа Борисовича всегда свое мнение»

Александр Кожевников оценил высказывания Романа Ротенберга.

Петербургская команда находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.

– СКА в начале сезона штормит.

– Ну да, штормит. И в том году штормило поначалу. К ним большое внимание.

– Считаете, что дальше все в порядке будет? Игра наладится?

– Я думаю, да. Уверен даже в этом.

– Роман Ротенберг во всех неудачах находит причину в том, что у «соперника был лучший матч сезона». В этом ли причина?

– Ну значит он так считает, имеет право на это. У Романа Борисовича свое мнение всегда, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга