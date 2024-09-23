1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе»

Макклин Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе».

18-летний канадец был признан первой звездой предсезонного матча между «Шаркс» и «Вегасом » (2:4).

Первый номер драфта НХЛ-2024 забросил шайбу и сделал передачу (в обоих случаях – при игре в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2».

В его активе 2 броска в створ и 50% выигранных вбрасываний.