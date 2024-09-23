1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе»
Макклин Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе».
18-летний канадец был признан первой звездой предсезонного матча между «Шаркс» и «Вегасом» (2:4).
Первый номер драфта НХЛ-2024 забросил шайбу и сделал передачу (в обоих случаях – при игре в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2».
В его активе 2 броска в створ и 50% выигранных вбрасываний.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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