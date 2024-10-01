Быков об опросе ВЦИОМ: «Не думаю, что хоккей отнял фанатов у футбола. Интерес вырос, людям не приходится скучать от унылой игры»
Вячеслав Быков высказался относительно интереса к хоккею в России.
Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.
– Не думаю, что хоккей отнял у футбола своих фанатов и болельщиков. Все в нашем мире циклично.
– Интерес к хоккею вырос?
– Мне кажется, вырос. По крайней мере, не упал. Хоккей – очень эмоциональный вид спорта, людям не приходится скучать от унылой игры.
И всегда идет подпитка команд молодежью, которая и внедряет эту необходимую энергетику и привлекает зрителя, – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости