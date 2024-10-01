Быков об опросе ВЦИОМ: «Не думаю, что хоккей отнял фанатов у футбола. Интерес вырос, людям не приходится скучать от унылой игры»

Вячеслав Быков высказался относительно интереса к хоккею в России.

Согласно опросу ВЦИОМ , доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

– Не думаю, что хоккей отнял у футбола своих фанатов и болельщиков. Все в нашем мире циклично.

– Интерес к хоккею вырос?

– Мне кажется, вырос. По крайней мере, не упал. Хоккей – очень эмоциональный вид спорта, людям не приходится скучать от унылой игры.

И всегда идет подпитка команд молодежью, которая и внедряет эту необходимую энергетику и привлекает зрителя, – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.