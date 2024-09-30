Черкас о поражении СКА: «Куньлунь» реализовал почти все моменты, показав, что не просто так находится в КХЛ. В лиге нет слабых команд, повлияло отсутствие Кузнецова»
Сергей Черкас прокомментировал поражение СКА.
Команда Романа Ротенберга уступила Куньлуню (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«В КХЛ слабых команд нет, любой клуб может преподнести сюрприз.
По всей видимости, после феерической игры с «Северсталью», когда было забито огромное количество голов, думаю, армейцы, что ожидали такой же матч и с «Куньлунем».
К моему сожалению, «Куньлунь» в этой игре показал, что он тоже не просто так находится в КХЛ. Команда реализовала практически все свои моменты, а СКА начал начал забивать только в конце.
Мне показалось, что отсутствие Кузнецова повлияло. Грубо говоря, развалилось звено.
Когда Евгений играл, большинство работало лучше, Иван Демидов выглядел лучше. Все-таки это сказалось на стройности в атаке», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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