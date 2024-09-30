Коньков о легионерах «Салавата»: «Очень интересные ребята, здорово играют и забивают голы. Клуб здорово стартовал. Высокие позиции в таблице говорят сами за себя»
Сергей Коньков оценил игру легионеров «Салавата Юлаева» в текущем сезоне.
За команду выступают Саша Хмелевски, Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Нэйтан Тодд.
«Салават Юлаев» занимает 5-е место в Восточной конференции.
«Мы всегда ждем от легионеров, которые приезжают в КХЛ, что они будут показывать результативный хоккей. Поэтому текущие показатели уфимских легионеров ожидаемы.
Очень интересные ребята, они здорово играют и забивают голы. В целом «Салават» здорово стартовал. Высокие позиции в турнирной таблице говорят сами за себя», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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