Коньков о легионерах «Салавата»: «Очень интересные ребята, здорово играют и забивают голы. Клуб здорово стартовал. Высокие позиции в таблице говорят сами за себя»

Сергей Коньков оценил игру легионеров «Салавата Юлаева» в текущем сезоне.

За команду выступают Саша Хмелевски , Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Нэйтан Тодд.

«Салават Юлаев » занимает 5-е место в Восточной конференции.

«Мы всегда ждем от легионеров, которые приезжают в КХЛ , что они будут показывать результативный хоккей. Поэтому текущие показатели уфимских легионеров ожидаемы.

Очень интересные ребята, они здорово играют и забивают голы. В целом «Салават» здорово стартовал. Высокие позиции в турнирной таблице говорят сами за себя», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.