Алистров о Деанджело: «Игрок высокого уровня, с ним приятно находиться на льду. Принесет много пользы СКА, надеюсь»
Владимир Алистров высказался об игре с Энтони Деанджело в СКА.
Американский защитник провел 2 матча за петербургский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и сделал 5 результативных передач.
– Что можете сказать о новичке команды Тони Деанджело?
– Это игрок высокого уровня. Хорошо играет. С ним приятно находиться на льду. Видно, что это опытный хоккеист. Надеюсь, он принесет нам много пользы, – сказал нападающий СКА.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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