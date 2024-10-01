Алистров о Деанджело: «Игрок высокого уровня, с ним приятно находиться на льду. Принесет много пользы СКА, надеюсь»

Владимир Алистров высказался об игре с Энтони Деанджело в СКА.

Американский защитник провел 2 матча за петербургский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и сделал 5 результативных передач.

– Что можете сказать о новичке команды Тони Деанджело?

– Это игрок высокого уровня. Хорошо играет. С ним приятно находиться на льду. Видно, что это опытный хоккеист. Надеюсь, он принесет нам много пользы, – сказал нападающий СКА .

Никишин снизил зарплату на 30 млн рублей в СКА на фоне перехода Деанджело. У защитника было 50 млн, стало 20