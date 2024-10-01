Баландин о Бурдасове и «Тракторе»: «Нужно было соглашаться на понижение зарплаты. Но если говоришь: «Да, я стою этих денег», тогда надо доказывать и давать результат»

Андрей Баландин поделился мыслями относительно Антона Бурдасова.

Форвард «Барыса» набрал 1 (1+0) балл при полезности «минус 8» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что «Трактор» делал Бурдасову достойное предложение и нужно было соглашаться на понижение.

Бывает такое, что ты не можешь всю жизнь зарабатывать большие деньги. Иногда приходится жертвовать снижением зарплаты.

Но если ты говоришь: «Да, я стою этих денег», тогда нужно доказывать и давать результат.

– Сможет ли Бурдасов еще выйти на тот уровень, который у него был раньше?

– Я считаю, что 33 года, – это уже возрастной игрок.

Все процессы в организме идут медленнее, заживление ран, реакция – все замедляется. Мало кто может сохранить себя к 40 годам, чтобы играть и приносить результат.

Хоккеисты в Советском Союзе заканчивали в 30 лет, потому что тебя уже ни в одной команде не рассматривали и считали отработанным материалом. Посмотрите на молодых, например, на Ивана Демидова.

Он особо ничего такого не делает – молодость, настырность и не боится совершить ошибку.

А опытный игрок он уже будет беречься, осторожничать, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.