  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баландин о Бурдасове и «Тракторе»: «Нужно было соглашаться на понижение зарплаты. Но если говоришь: «Да, я стою этих денег», тогда надо доказывать и давать результат»
0

Баландин о Бурдасове и «Тракторе»: «Нужно было соглашаться на понижение зарплаты. Но если говоришь: «Да, я стою этих денег», тогда надо доказывать и давать результат»

Андрей Баландин поделился мыслями относительно Антона Бурдасова.

Форвард «Барыса» набрал 1 (1+0) балл при полезности «минус 8» в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что «Трактор» делал Бурдасову достойное предложение и нужно было соглашаться на понижение.

Бывает такое, что ты не можешь всю жизнь зарабатывать большие деньги. Иногда приходится жертвовать снижением зарплаты.

Но если ты говоришь: «Да, я стою этих денег», тогда нужно доказывать и давать результат.

– Сможет ли Бурдасов еще выйти на тот уровень, который у него был раньше?

– Я считаю, что 33 года, – это уже возрастной игрок.

Все процессы в организме идут медленнее, заживление ран, реакция – все замедляется. Мало кто может сохранить себя к 40 годам, чтобы играть и приносить результат.

Хоккеисты в Советском Союзе заканчивали в 30 лет, потому что тебя уже ни в одной команде не рассматривали и считали отработанным материалом. Посмотрите на молодых, например, на Ивана Демидова.

Он особо ничего такого не делает – молодость, настырность и не боится совершить ошибку.

А опытный игрок он уже будет беречься, осторожничать, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoАнтон Бурдасов
logoКХЛ
logoБарыс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Панарин про США: «Уже настолько соскучился по России, что стараюсь во всем найти минусы. Со всей этой ситуацией непросто находиться с ощущением меньшинства»
815 минут назад
Министр спорта Дегтярев: «КХЛ – самая зрелищная лига на сегодня. Придумана президентом. Нужно следить за тенденциями в нашем спорте»
33сегодня, 09:35
Исаев, Мерфи и Пилипенко – лучшие хоккеисты сентября в КХЛ. Форвард «Северстали» набрал 14 очков в 11 матчах
1сегодня, 09:10
5,53 шайбы за матч – средняя результативность в КХЛ в сентябре. Это второй показатель в истории лиги
4сегодня, 08:26
Быков об опросе ВЦИОМ: «Не думаю, что хоккей отнял фанатов у футбола. Интерес вырос, людям не приходится скучать от унылой игры»
6сегодня, 08:15
КХЛ. «Автомобилист» примет «Локомотив», «Спартак» сыграет с «Трактором», «Динамо» Москва против ЦСКА
30сегодня, 08:05
Экс-директор «Трактора» Баландин о Гатиятулине: «6 побед подряд в «Ак Барсе» – не показатель. Разговоры об обучении в Америке – детский лепет. У них самих другие должны учиться»
7сегодня, 07:35
Генменеджер «Барыса» о селекции в разговоре с болельщиками: «Заехал неликвид – я был против Жафярова, Бурдасова, Болье кататься не умел. Мне сказали: «Рот заткни и не лезь»
35сегодня, 07:09
«Оттава» расторгла пробный контракт с 38-летним Кулеминым. У форварда 0+1 в 2 выставочных матчах за «Сенаторс»
33сегодня, 06:13
Разин об уходе Гомоляко из «Металлурга»: «Я на позицию генменеджера не претендую. Мне с ним хорошо работалось, ничего плохого сказать не могу»
3сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Каменский: «Барысу» нужно терпение – сумеют перестроиться и стать крепким орешком. «Торпедо» сыграло выше всяких похвал»
236 минут назад
Демидов – лучший новичок КХЛ в сентябре. Форвард СКА набрал 8 очков в 10 матчах
1сегодня, 09:21
Коньков об отставке Гомоляко из «Металлурга»: «Результат никого не удовлетворяет, но за него отвечает и тренер. Может, это произошло из-за комплектования команды»
сегодня, 08:55
«Торпедо» – 8-я команда в истории КХЛ с 10 голами за матч. Это среди прочих делали «Нефтехимик» и «Северсталь»
сегодня, 08:40
Голдобин о футболе: «Спартак» очень хорош – нравится игра при Станковиче. Команда поборется за медали, всегда котируется в топ‑клубах»
20сегодня, 07:59
«Адмирал» повторно поместил Сагадеева в список отказов. Форвард провел один матч в сезоне
1сегодня, 07:45
«Эдмонтон» не предложил Хоффману полноценный контракт после просмотра
2сегодня, 07:19
Форвард «Тампы» Грошев набрал 1+1 в выставочном матче с «Флоридой». Гол стал для него 2-м на предсезонке НХЛ
4сегодня, 03:10
Блэйз не получил контракт после просмотра в «Ванкувере». Форвардом интересовались в КХЛ
6вчера, 19:10
«Сент-Луис» продлил контракт с Александровым на год и поместил его на драфт отказов для отправки в АХЛ
вчера, 18:45