Александр Кожевников: «Радулов – боец до мозга костей. Саша уже принес много пользы «Локомотиву»
Александр Кожевников высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».
«Радулов уже принес много пользы «Локомотиву». Он много сражается, Саша – боец до мозга костей.
Радулов всегда до конца отдается на площадке, заводит команду. Дай Бог, чтоб не переборщил с этим. Но пока у него все хорошо, привнес новый элемент в командную игру.
Можно ли сказать, что он успокоился? Думаю, да. Теперь мы не видим таких резких выпадов, как раньше. Человек взрослеет, это нормально. Дай Бог, чтоб так было дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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