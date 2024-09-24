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  • Александр Кожевников: «Радулов – боец до мозга костей. Саша уже принес много пользы «Локомотиву»
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Александр Кожевников: «Радулов – боец до мозга костей. Саша уже принес много пользы «Локомотиву»

Александр Кожевников высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».

«Радулов уже принес много пользы «Локомотиву». Он много сражается, Саша – боец до мозга костей.

Радулов всегда до конца отдается на площадке, заводит команду. Дай Бог, чтоб не переборщил с этим. Но пока у него все хорошо, привнес новый элемент в командную игру.

Можно ли сказать, что он успокоился? Думаю, да. Теперь мы не видим таких резких выпадов, как раньше. Человек взрослеет, это нормально. Дай Бог, чтоб так было дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
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