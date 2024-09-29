Заварухин о поражении 2:6: «Ак Барс» стал более агрессивной командой, нападающие выигрывают борьбу. «Автомобилист» уступил в этом моменте»

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Неплохое начало было до первого пропущенного мяча, хорошо забили после хорошей контратаки.

Гол «Ак Барса » словно в ступор немного вогнал, стали больше ошибаться, соперник этим воспользовался.

Нельзя давать такой мастеровитой команде шансы, мы их дали много.

В третьем периоде имели возможности забить, но соперник сыграл строго, где-то не успели возвратиться.

– Нет ощущения, что Лайпсик и Меркли не могут найти «химию» с партнерами?

– Хорошие моменты были у Меркли, надеюсь, добавит.

– Можете сравнить эту версию «Ак Барса» с той, против которой играли весной?

– В плей-офф мы их обыграли, а сегодня – они нас.

Пожалуй, более агрессивной стала команда, высокие нападающие выигрывают борьбу, мы в этом моменте уступили, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .