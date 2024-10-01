Никитин об удалениях «Локомотива»: «В Челябинске на скамье штрафников написано: «Накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать»

Игорь Никитин высказался об удалениях «Локомотива» в игре с «Автомобилистом».

Ярославская команда одержала победу над клубом из Екатеринбурга (1:0 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра, трудно объяснить. Всегда в Екатеринбурге «Локомотиву » некомфортно. Сама игра неоднозначная, очень много глупостей делали: кто-то в меньшинстве пластался, а кто-то замерзал сидел.

Концовку не доигрывали, а хотели выиграть, это в плюс. «Автомобилист » – организованная команда, не так было просто моменты создавать.

– Вы бы штрафовали игроков за тот «хет-трик» из удалений, что был в начале второго периода?

– Мне понравилось, что в Челябинске написано на скамье штрафников: «Накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать: благое дело.

– Как нашли силы на концовку и овертайм?

– Здесь даже не силы, а характер ребята проявили, очень много борьбы было. Была и сила воли, и все остальное. Это рост нашей команды, – сказал главный тренер «Локомотива».