Вячеслав Быков: «Радулов – максималист, ведущий за собой других партнеров. Александр – знаковый игрок для КХЛ, с него нужно брать пример»
В нынешнем сезоне 38-летний форвард выступает за «Локомотив» – 7 (4+3) очков в 10 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Я много раз пересекался с Александром в разных командах, и в том числе в сборной России. Вместе мы становились чемпионами, и я рад, что судьба предоставила мне шанс поработать с выдающимся хоккеистом и спортсменом с большой буквы.
Радулов всегда стремится играть и выкладываться на тысячу процентов. Он ведет за собой команду и горит желанием побеждать в каждом матче, в каждом турнире, в каждом игровом отрезке на льду. Александр – максималист, ведущий за собой других партнеров, выкладываясь в каждом единоборстве. С такими ребятами очень интересно работать.
Он знаковый игрок для нашей лиги, болельщики всегда ждут от него впечатляющих моментов в игре и, видя его матчи, не могут остаться равнодушными. Он заводит своей игрой всех – партнеров, соперника, болельщиков на трибунах и телезрителей.
Такие игроки привлекают внимание молодых ребят, популяризируют хоккей и являются примером для начинающих хоккеистов. Это высококлассный спортсмен с чемпионским характером, с которого нужно брать пример», – сказал бывший тренер сборной России.
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