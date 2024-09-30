Вячеслав Быков: «Радулов – максималист, ведущий за собой других партнеров. Александр – знаковый игрок для КХЛ, с него нужно брать пример»

Вячеслав Быков .

В нынешнем сезоне 38-летний форвард выступает за «Локомотив » – 7 (4+3) очков в 10 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я много раз пересекался с Александром в разных командах, и в том числе в сборной России. Вместе мы становились чемпионами, и я рад, что судьба предоставила мне шанс поработать с выдающимся хоккеистом и спортсменом с большой буквы.

Радулов всегда стремится играть и выкладываться на тысячу процентов. Он ведет за собой команду и горит желанием побеждать в каждом матче, в каждом турнире, в каждом игровом отрезке на льду. Александр – максималист, ведущий за собой других партнеров, выкладываясь в каждом единоборстве. С такими ребятами очень интересно работать.

Он знаковый игрок для нашей лиги, болельщики всегда ждут от него впечатляющих моментов в игре и, видя его матчи, не могут остаться равнодушными. Он заводит своей игрой всех – партнеров, соперника, болельщиков на трибунах и телезрителей.

Такие игроки привлекают внимание молодых ребят, популяризируют хоккей и являются примером для начинающих хоккеистов. Это высококлассный спортсмен с чемпионским характером, с которого нужно брать пример», – сказал бывший тренер сборной России.