Шуми Бабаев: «Добросовестный агент – это помощник игрока по жизни. Его задача – поиск команды и исправление ситуации в плане обмена. За другое не платят»
Шуми Бабаев оценил роль спортивных агентов для хоккеистов.
«Добросовестный агент – это своего рода помощник по жизни. Это тот человек, который находит команду для игрока и после подписания им контракта с клубом следит за условиями контракта.
У агента нет задачи лезть во внутренние дела команды, тренерские дела, и агенты в большей части этого и не делают. Основная задача – это поиск команды, отслеживание выполнения условий контракта и исправление ситуации в плане обмена, поиска другой команды.
За другое агенту не платят, и это уже отдельно работа каждого агента», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости