  Шуми Бабаев: «Добросовестный агент – это помощник игрока по жизни. Его задача – поиск команды и исправление ситуации в плане обмена. За другое не платят»
Шуми Бабаев: «Добросовестный агент – это помощник игрока по жизни. Его задача – поиск команды и исправление ситуации в плане обмена. За другое не платят»

Шуми Бабаев оценил роль спортивных агентов для хоккеистов.

«Добросовестный агент – это своего рода помощник по жизни. Это тот человек, который находит команду для игрока и после подписания им контракта с клубом следит за условиями контракта.

У агента нет задачи лезть во внутренние дела команды, тренерские дела, и агенты в большей части этого и не делают. Основная задача – это поиск команды, отслеживание выполнения условий контракта и исправление ситуации в плане обмена, поиска другой команды.

За другое агенту не платят, и это уже отдельно работа каждого агента», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
