Спунер забил победный гол «Сибири» в дебютном матче после возвращения в «Авангард» – на 59-й минуте при счете 2:2

Райан Спунер забил первый гол после возвращения в «Авангард».

«Авангард» обыграл «Сибирь » (3:2) в матче Фонбет чемпионта КХЛ и прервал серию из семи поражений подряд.

На 59-й минуте в третьем периоде победный гол для «ястребов» забил нападающий Райан Спунер , который провел первый матч после возвращения в «Авангард ».

В этом матче Спунер также нанес четыре броска по воротам и провел на льду 18 минут и 16 секунд.