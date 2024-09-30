Спунер забил победный гол «Сибири» в дебютном матче после возвращения в «Авангард» – на 59-й минуте при счете 2:2
Райан Спунер забил первый гол после возвращения в «Авангард».
«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионта КХЛ и прервал серию из семи поражений подряд.
На 59-й минуте в третьем периоде победный гол для «ястребов» забил нападающий Райан Спунер, который провел первый матч после возвращения в «Авангард».
В этом матче Спунер также нанес четыре броска по воротам и провел на льду 18 минут и 16 секунд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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