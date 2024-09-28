Терещенко о «Локомотиве»: «Сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Радулова, Фроуза, прибавляют с каждым годом. Будут бороться за Кубок Гагарина»

Алексей Терещенко считает, что «Локомотив» стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

В сезоне-2023/24 ярославский клуб дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (0-4).

«Какая команда удивляет на старте сезона? «Северсталь » импонирует, как они играют. Неплохо выглядит «Салават Юлаев ». Радует, что «Трактор » стал другим.

И, конечно, «Локомотив ». Они стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Сашу Радулова – это большой мастер и профессионал. Он знает, как побеждать. Такой человек в команде нужен.

Плюс подписали хорошего иностранца Фроуза. Точечная работа проделана. Они прибавляют с каждым годом, что радует. Верю, что «Локомотив» будет на высоких стадиях и будет бороться за Кубок Гагарина», – сказал бывший нападающий сборной России.