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  • Терещенко о «Локомотиве»: «Сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Радулова, Фроуза, прибавляют с каждым годом. Будут бороться за Кубок Гагарина»
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Терещенко о «Локомотиве»: «Сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Радулова, Фроуза, прибавляют с каждым годом. Будут бороться за Кубок Гагарина»

Алексей Терещенко считает, что «Локомотив» стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

В сезоне-2023/24 ярославский клуб дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (0-4). 

«Какая команда удивляет на старте сезона? «Северсталь» импонирует, как они играют. Неплохо выглядит «Салават Юлаев». Радует, что «Трактор» стал другим.

И, конечно, «Локомотив». Они стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Сашу Радулова – это большой мастер и профессионал. Он знает, как побеждать. Такой человек в команде нужен.

Плюс подписали хорошего иностранца Фроуза. Точечная работа проделана. Они прибавляют с каждым годом, что радует. Верю, что «Локомотив» будет на высоких стадиях и будет бороться за Кубок Гагарина», – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoСалават Юлаев
logoЛокомотив
logoСеверсталь
logoТрактор
logoАлексей Терещенко
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoБайрон Фроуз
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