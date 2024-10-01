«Барыс» подпишет бывшего защитника «Нефтехимика» Хохлова (Legalbet)

Илья Хохлов близок к переходу в «Барыс».

29-летний защитник подпишет соглашение с клубом из Казахстана, сообщает Legalbet.

В прошлом сезоне Илья Хохлов выступал за «Нефтехимик» и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 9» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

На данный момент хоккеист в общей сложности провел 397 игр в регулярных чемпионатах в лиге и отметился 115 (36+79) баллами.