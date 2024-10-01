«Эдмонтон» не предложил Хоффману полноценный контракт после просмотра

«Эдмонтон» не предложил Майку Хоффману полноценный контракт.

34-летний форвард находился в тренировочном лагере «Ойлерс» на просмотре.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Сан-Хосе» и набрал 23 (10+13) очка в 66 играх при полезности «минус 21».

Всего в регулярках НХЛ у него 745 игр и 487 (228+259) очков, в плей-офф – 33 игры и 20 (11+9) баллов.

Средняя годовая зарплата игрока по прошлому контракту составляла 4,5 миллиона долларов.