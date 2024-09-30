Кожевников о «Сибири»: «Для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвертые звенья, молодежь. Со всем этим у команды проблемы»
Клуб идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.
– «Сибирь» Епанчинцева вопреки прогнозам выдала шестиматчевую победную серию. По-прежнему в «Сибирь» не верите?
– Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Капитан команды Широков не стал мириться с неудачами, резко выступил, я его не совсем понял, покритиковал в прессе, но его поддержал тренер. Так после 2:8 против ЦСКА пошел подъем Новосибирска – за счет психологии, в общем-то на ровном месте.
Но давайте честно – вряд ли с нынешним составом команда Епанчинцева способна штамповать такие серии. Да, видна тренерская рука, есть капитан, которого уважаю, плюс в атаке ожили легионеры и Бутусов.
Но для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвертые звенья, молодежь. Со всем этим у «Сибири» проблемы, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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