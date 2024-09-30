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  • Кожевников о «Сибири»: «Для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвертые звенья, молодежь. Со всем этим у команды проблемы»
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Кожевников о «Сибири»: «Для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвертые звенья, молодежь. Со всем этим у команды проблемы»

Александр Кожевников высказался о выступлении «Сибири» в текущем сезоне.

Клуб идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.

– «Сибирь» Епанчинцева вопреки прогнозам выдала шестиматчевую победную серию. По-прежнему в «Сибирь» не верите?

– Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Капитан команды Широков не стал мириться с неудачами, резко выступил, я его не совсем понял, покритиковал в прессе, но его поддержал тренер. Так после 2:8 против ЦСКА пошел подъем Новосибирска – за счет психологии, в общем-то на ровном месте.

Но давайте честно – вряд ли с нынешним составом команда Епанчинцева способна штамповать такие серии. Да, видна тренерская рука, есть капитан, которого уважаю, плюс в атаке ожили легионеры и Бутусов. 

Но для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвертые звенья, молодежь. Со всем этим у «Сибири» проблемы, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
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