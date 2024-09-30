Сергей Коньков: «Лидер «Сибири» Широков показывает прекрасную игру. Мне кажется, он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт»
Сергей Коньков высказался о выступлении «Сибири» в текущем сезоне.
Клуб идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.
«Мне кажется, в «Сибири» отличная атмосфера в коллективе.
Прекрасную игру показывает лидер команды Сергей Широков. Мне кажется, что он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт. И он позволяет ребятам показывать свой лучший хоккей.
Ну и не надо забывать, что в Новосибирске, с такими болельщиками, очень сложно играть любой команде», – сказал бывший нападающий «Сибири» Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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