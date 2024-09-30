Сергей Коньков: «Лидер «Сибири» Широков показывает прекрасную игру. Мне кажется, он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт»

Сергей Коньков высказался о выступлении «Сибири» в текущем сезоне.

Клуб идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.

«Мне кажется, в «Сибири» отличная атмосфера в коллективе.

Прекрасную игру показывает лидер команды Сергей Широков . Мне кажется, что он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт. И он позволяет ребятам показывать свой лучший хоккей.

Ну и не надо забывать, что в Новосибирске, с такими болельщиками, очень сложно играть любой команде», – сказал бывший нападающий «Сибири » Сергей Коньков .