Плотников о 4:5 с «Куньлунем»: «С 4 шайбами СКА нужно побеждать – просто акценты в обороне иначе расставить. Не всегда мы сможем забрасывать 8»
Сергей Плотников высказался о поражении СКА от «Куньлуня» (4:5).
«Четыре заброшенные шайбы – это неплохой результат. С таким количеством нужно побеждать.
Просто в обороне акценты расставить иначе. Не всегда мы сможем забрасывать восемь, как двумя днями ранее», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ротенберг о зрителях, ушедших после 5-го гола «Куньлуня»: «Когда мы выиграли Олимпиаду, некоторые люди сбежали с арены. Предлагаю всем оставаться до конца. СКА за минуту может забросить 4 шайбы»
СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент
СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт КХЛ
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