Плотников о 4:5 с «Куньлунем»: «С 4 шайбами СКА нужно побеждать – просто акценты в обороне иначе расставить. Не всегда мы сможем забрасывать 8»

Сергей Плотников высказался о поражении СКА от «Куньлуня» (4:5).

«Четыре заброшенные шайбы – это неплохой результат. С таким количеством нужно побеждать.

Просто в обороне акценты расставить иначе. Не всегда мы сможем забрасывать восемь, как двумя днями ранее», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ротенберг о зрителях, ушедших после 5-го гола «Куньлуня»: «Когда мы выиграли Олимпиаду, некоторые люди сбежали с арены. Предлагаю всем оставаться до конца. СКА за минуту может забросить 4 шайбы»

СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент

СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга