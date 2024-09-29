«Вегас» выставил Денисенко на драфт отказов для отправки в АХЛ, «Юта» – Егора Соколова

«Вегас» выставил форварда Григория Денисенко на драфт отказов для отправки в АХЛ.

24-летний россиянин не сумел пробиться в основной состав команды в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне Денисенко сыграл 6 матчей за «Голден Найтс» в НХЛ и остался без набранных очков. В 65 играх за «Хендерсон» в АХЛ нападающий отметился 56 (20+36) баллами при полезности «минус 17».

Также на драфт отказов для отправки в АХЛ был выставлен форвард Егор Соколов – «Ютой». В июле 24-летний игрок подписал с новым клубом НХЛ двусторонний контракт на год.

В прошлом сезоне Соколов выступал в АХЛ за фарм «Оттавы» («Бельвиль») и набрал 46 (21+25) очков в 71 игре.