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  • Миска пропустил 4 гола от «Нефтехимика». Вратарь «Динамо» не справился с броском Шафигуллина в 3-м периоде, когда бело-голубые играли в большинстве
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Миска пропустил 4 гола от «Нефтехимика». Вратарь «Динамо» не справился с броском Шафигуллина в 3-м периоде, когда бело-голубые играли в большинстве

Хантер Миска пропустил четыре шайбы в матче против «Нефтехимика».

«Динамо» обыграло нижнекамскую команду (5:4 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер бело-голубых Хантер Миска пропустил четыре гола, отразив 27 бросков из 31.

В третьем периоде американец, когда «Динамо» играло в большинстве, не справился с броском Булата Шафигуллина со средней дистанции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoНефтехимик
видео
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
logoБулат Шафигуллин
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