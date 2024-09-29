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Федотов об игре за «Филадельфию»: «Я чувствую себя лучше, чем в прошлом году»

Иван Федотов высказался после предсезонного матча с «Бостоном» (3:2 ОТ).

Вратарь отразил 25 из 27 бросков.

«Я чувствую себя хорошо, лучше, чем в прошлом году.

Больше контроля, больше деталей, больше понимания того, как движется шайба», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: NBC Sports Philadelphia
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoИван Федотов
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