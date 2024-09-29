Федотов об игре за «Филадельфию»: «Я чувствую себя лучше, чем в прошлом году»
Иван Федотов высказался после предсезонного матча с «Бостоном» (3:2 ОТ).
Вратарь отразил 25 из 27 бросков.
«Я чувствую себя хорошо, лучше, чем в прошлом году.
Больше контроля, больше деталей, больше понимания того, как движется шайба», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: NBC Sports Philadelphia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости