Федотов об игре за «Филадельфию»: «Я чувствую себя лучше, чем в прошлом году»

Иван Федотов высказался после предсезонного матча с «Бостоном» (3:2 ОТ).

Вратарь отразил 25 из 27 бросков.

«Я чувствую себя хорошо, лучше, чем в прошлом году.

Больше контроля, больше деталей, больше понимания того, как движется шайба», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов .

Тренер «Филадельфии» о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»