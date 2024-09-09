Контракт Кочеткова – в топ-10 самых выгодных для клубов НХЛ с кэпхитом не более 2 млн долларов в сезоне-2024/25 (Daily Faceoff)

Контракт Петра Кочеткова – в топ-10 самых выгодных для клубов НХЛ

Портал Daily Faceоff составил рейтинг самых выгодных контрактов для клубов НХЛ в сезоне-2024/25 с точки зрения соотношения цены и качества.

В список без ранжира включались игроки с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) в размере не более 2 миллионов долларов в предстоящем сезоне. Еще одно условие – отсутствие более выгодного контракта на сезон-2025/26.

Одним из 10 игроков стал вратарь «Каролины» Петр Кочетков (остается 2 года по текущему контракту с кэпхитом 2 млн).

«Кочетков подписал свой текущий контракт в 2022 году, хотя на тот момент сыграл всего несколько игр в НХЛ. Если бы не его фантастическая игра в отсутствие Фредерика Андерсена в прошлом сезоне, то «Харрикейнс», возможно, не смогли бы занять столь высокое место в таблице.

Он был одним из претендентов на «Колдер Трофи». У него есть потенциал, чтобы стать лучшим резервным вратарем в НХЛ в будущем сезоне. Возможно, что речь пойдет о чем-то большем, если команда вновь не сможет положиться на Андерсена», – говорится в статье.

Вратари: Петр Кочетков («Каролина »), Логан Томпсон («Вашингтон », 1 год, 766,67 тысячи долларов).

Защитники: Кэмерон Йорк («Филадельфия », 1 год, 1,6 млн), Юусо Вялимяки («Юта», 2 года, кэпхит – 2 млн), Даррен Рэддиш («Тампа », 2 года, 925 тысяч).

Форварды: Нильс Хегландер («Ванкувер», 1 год, 1,1 млн), Дэниэл Спронг («Ванкувер», 1 год, 975 тысяч), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе», 1 год, 1,45 млн), Мартин Поспишил («Калгари», 2 года, 1 млн), Морган Гики («Бостон», 1 год, 2 млн).