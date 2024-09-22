Шестеркин и Куик из «Рейнджерс» – лучшая пара вратарей в НХЛ по версии The Score. Сорокин и Варламов – на 2-м месте, Андерсен и Кочетков – на 3-м
Игорь Шестеркин и Джонатан Куик названы лучшей парой голкиперов в НХЛ.
Издание The Score назвало 5 сильнейших тандемов НХЛ, основываясь на статистике прошлых сезонов и суммарном кэпхите (средней зарплате) обоих вратарей.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Шестеркин/Куик («Рейнджерс») – кэпхит 6,94 млн долларов;
2. Сорокин/Варламов («Айлендерс») – 11 млн;
3. Андерсен/Кочетков («Каролина») – 5,4 млн;
4. Линдгрен/Томпсон («Вашингтон») – 1,866 млн;
5. Маркстрем/Аллен («Нью-Джерси») – 6,05 млн.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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