Трикозов забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой»
Глеб Трикозов забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой».
«Харрикейнс» уступили «Пантерс» (4:5 ОТ) на предсезонке НХЛ.
20-летний российский форвард забросил шайбу во втором периоде.
Всего он провел на льду 14 минут 43 секунды (1:43 – в большинстве, «+1») и реализовал единственный бросок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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