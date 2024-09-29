Глеб Трикозов забил за «Каролину» в выставочном матче с «Флоридой».

«Харрикейнс» уступили «Пантерс» (4:5 ОТ) на предсезонке НХЛ. 20-летний российский форвард забросил шайбу во втором периоде. Всего он провел на льду 14 минут 43 секунды (1:43 – в большинстве, «+1») и реализовал единственный бросок.