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  • Зубов о 0:1 с «Барысом»: «Лучше проиграть со счетом 5:6. В таких играх проявляется характер, желание – у «Сочи» это моментами было. Вратари тащили, можно пожалеть зрителей, что не смогли наслаждаться голами»
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Зубов о 0:1 с «Барысом»: «Лучше проиграть со счетом 5:6. В таких играх проявляется характер, желание – у «Сочи» это моментами было. Вратари тащили, можно пожалеть зрителей, что не смогли наслаждаться голами»

Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Барыса» (0:1).

 – Лучше проиграть со счетом 5:6, чем 0:1. Обе команды находятся не в самых лучших кондициях, как раз в таких играх проявляется характер, желание.

У нас оно моментами где-то присутствовало, но недостаточно полезли вперед, недостаточно закрывали вратаря. Тяжело выиграть, когда не забиваешь.

– Как сказалось отсутствие Джесси Грэма?

– У нас есть другие хоккеисты, которые неплохо справляются с его ролью, игрой в большинстве и меньшинстве, было несколько хороших моментов, ребята хорошо разбирались на его позиции.

Оба вратаря сегодня тащили, были хорошие моменты для взятия ворот. Можно, наверное, пожалеть зрителей, что они не смогли наслаждаться забитыми голами, – сказал главный тренер «Сочи».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСергей Зубов
logoКХЛ
logoБарыс
logoСочи
logoДжесси Грэм
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