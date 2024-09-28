Серебряков про игровое время в СКА: «Когда нет игрового тонуса, любому вратарю тяжело. Но таков путь»

Никита Серебряков ответил на вопрос касательно игрового времени в СКА.

В нынешнем сезоне голкипер провел три матча за команду в Фонбет чемпионате КХЛ.

– По началу сезона заметно, что тренерский штаб регулярно проводит ротацию во вратарской линии: то ты выходишь, то Артемий Плешков. Каково это, когда не играешь полные матчи на регулярной основе?

– Безусловно, сбивается тонус.

Но я бы не сказал, что нас прям много поменяли. Один раз только меня поменяли, и вот в матче с «Северсталью», да, мне дали немного игрового времени.

Естественно, когда нет игрового тонуса, любому вратарю будет тяжело. Но таков путь, будем работать.

– Есть внутреннее понимание, почему сейчас так происходит?

– Я не думаю об этом. Я выхожу каждый день, тренируюсь, готовлюсь к каждой игре, – сказал голкипер СКА Никита Серебряков .