Быков на вопрос о завершении карьеры: «Нет. Я ассистент главного тренера – моей супруги, дети и внуки – команда. Сейчас самая важная миссия – семья»
– Есть ли у вас предложения о работе главным тренером?
– Я сейчас ассистент главного тренера – моей супруги (улыбается). Мы бабушка и дедушка, у нас дети и внуки – это команда. Так что я помогаю, выполняю важную миссию.
Внукам по 10 лет, это тот момент и миг, когда ты не должен пропустить шанса в жизни, чтобы получать удовольствие и радоваться рядом с ними.
Как бы я ни любил профессию тренера и хоккей, семья – моя самая важная миссия на данный момент. Моим коллегам и тем, кто занимается хоккеем, я определенным образом донес информацию, что сейчас я не готов брать на себя ответственную роль в любом качестве.
– Не завершаете карьеру?
– Нет, – заявил Вячеслав Быков.
В качестве главного тренера 64‑летний специалист работал в ЦСКА (2004–2009), сборной России (2006–2011), «Салавате Юлаеве» (2009–2011) и СКА (2014–2015).
Со сборной Быков дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009), побеждал в Кубке Гагарина с «Салаватом» (2011) и СКА (2015).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий