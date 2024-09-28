Вячеслав Быков заявил, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру.

– Есть ли у вас предложения о работе главным тренером?

– Я сейчас ассистент главного тренера – моей супруги (улыбается). Мы бабушка и дедушка, у нас дети и внуки – это команда. Так что я помогаю, выполняю важную миссию.

Внукам по 10 лет, это тот момент и миг, когда ты не должен пропустить шанса в жизни, чтобы получать удовольствие и радоваться рядом с ними.

Как бы я ни любил профессию тренера и хоккей, семья – моя самая важная миссия на данный момент. Моим коллегам и тем, кто занимается хоккеем, я определенным образом донес информацию, что сейчас я не готов брать на себя ответственную роль в любом качестве.

– Не завершаете карьеру?

– Нет, – заявил Вячеслав Быков.

В качестве главного тренера 64‑летний специалист работал в ЦСКА (2004–2009), сборной России (2006–2011), «Салавате Юлаеве » (2009–2011) и СКА (2014–2015).

Со сборной Быков дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009), побеждал в Кубке Гагарина с «Салаватом» (2011) и СКА (2015).