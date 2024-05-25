Михаил Григоренко: «Стать звездой НХЛ не получилось, но я стал олимпийским чемпионом, выиграл три Кубка Гагарина. Выступаю не в АХЛ, а во второй лиге мира»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ АХЛ КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

Михаил Григоренко высказался касательно своего выступления в НХЛ.

Нападающий ранее играл за «Баффало», «Колорадо» и «Коламбус».

– Нет сожаления, что вы в НХЛ так и не выстрелили?

– Понятно, что у меня не получилось стать звездой НХЛ. Все дети мечтают достичь максимума, стать лучшим игроком в мире. Я до этого уровня не добрался.

Но приятно, что стал олимпийским чемпионом, съездил на пару чемпионатов мира, выиграл три Кубка Гагарина. Я чего-то достиг, и это отлично. Многие ребята из моего первого раунда драфта уже закончили карьеру.

И в КХЛ играть не так просто. Уровень лиги очень высокий. Мне посчастливилось шесть лет выступать в ЦСКА. В каждом сезоне боролись за кубок. А сейчас я перешел в СКА, где задача – тоже кубок.

Как спортсмен я всегда хочу развиваться. И у меня есть все условия, чтобы становиться лучше. Я не играю в АХЛ или второй немецкой лиге. Я выступаю во второй лиге мира. Это очень серьезная высота, надо много пахать, чтобы здесь хорошо играть. Для этого ты должен совершенствоваться каждый год. Если ты стоишь на месте, то уже отстал.

Работать, стараться, развиваться – с такими мыслями перехожу в СКА. Очень рад, что моя карьера продолжится в Санкт-Петербурге, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.

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17 комментариев
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Все достижения ничто по сравнению тренироваться у тренера вселенского масштаба.
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В целом адекватно. На юниором считался потенциально звездой . Но в Европе была и есть хорошая карьера . Все кроме ЧМ выиграл . И если бы нас не отстранили, то был большой шанс выиграть ЧМ в прошлом году. Раз уж такое дно как Латвия и Германия там заползли в медали .
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Ответ Ковид 07.10.52
Все достижения ничто по сравнению тренироваться у тренера вселенского масштаба.
Это пик карьеры. Не каждый игрок может таким похвалиться.
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Ну, не все могут в НХЛ, это правда.

Тем не менее, хорошая, достойная карьера.
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Звездой НХЛ? Да ты и просто добротным хоккеистом НХЛ не стал, не то что звездой 😏
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Ответ Ковид 07.10.52
Все достижения ничто по сравнению тренироваться у тренера вселенского масштаба.
Вам Ротенберг приплачивает за упоминание его в комментариях к каждой новости? Или это для плюсиков?
Новость про НХЛ Ротенберг, про ЧМ Ротенберг, в любой хоккейной новости, зайдешь в комментарии и обязательно кто-нибудь, да напишет что-то остроумное, про Ротена. Не надоедает?
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легенда магнитогорска и кхл крис ли смотрит на него с удивлением
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Мог бы ещё поцепляться в НХЛ-рано уехал.
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)))
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