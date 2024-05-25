Михаил Григоренко: «Стать звездой НХЛ не получилось, но я стал олимпийским чемпионом, выиграл три Кубка Гагарина. Выступаю не в АХЛ, а во второй лиге мира»
Михаил Григоренко высказался касательно своего выступления в НХЛ.
Нападающий ранее играл за «Баффало», «Колорадо» и «Коламбус».
– Нет сожаления, что вы в НХЛ так и не выстрелили?
– Понятно, что у меня не получилось стать звездой НХЛ. Все дети мечтают достичь максимума, стать лучшим игроком в мире. Я до этого уровня не добрался.
Но приятно, что стал олимпийским чемпионом, съездил на пару чемпионатов мира, выиграл три Кубка Гагарина. Я чего-то достиг, и это отлично. Многие ребята из моего первого раунда драфта уже закончили карьеру.
И в КХЛ играть не так просто. Уровень лиги очень высокий. Мне посчастливилось шесть лет выступать в ЦСКА. В каждом сезоне боролись за кубок. А сейчас я перешел в СКА, где задача – тоже кубок.
Как спортсмен я всегда хочу развиваться. И у меня есть все условия, чтобы становиться лучше. Я не играю в АХЛ или второй немецкой лиге. Я выступаю во второй лиге мира. Это очень серьезная высота, надо много пахать, чтобы здесь хорошо играть. Для этого ты должен совершенствоваться каждый год. Если ты стоишь на месте, то уже отстал.
Работать, стараться, развиваться – с такими мыслями перехожу в СКА. Очень рад, что моя карьера продолжится в Санкт-Петербурге, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.
Тем не менее, хорошая, достойная карьера.
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