36-летний Литтл подпишет с «Виннипегом» контракт на день и завершит карьеру. Форвард не играл с 2020-го, но числился в «Аризоне» до 2024 года
Брайан Литтл подпишет с «Виннипегом» контракт на день и завершит карьеру.
36-летний форвард не выходил на лед с 2020 года. В последней игре за «Джетс» шайба попала ему в ухо, вызвав разрыв барабанной перепонки и сотрясение мозга.
Его контракт с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 5,291 млн долларов за сезон был обменян в «Аризону» в 2022-м. Срок соглашения истек в это межсезонье.
Литтл провел всю карьеру в «Атланте»/«Виннипеге». На его счету 843 матча в регулярных чемпионатах и 521 (217+304) очко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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