36-летний Литтл подпишет с «Виннипегом» контракт на день и завершит карьеру. Форвард не играл с 2020-го, но числился в «Аризоне» до 2024 года

Брайан Литтл подпишет с «Виннипегом» контракт на день и завершит карьеру.

36-летний форвард не выходил на лед с 2020 года. В последней игре за «Джетс» шайба попала ему в ухо, вызвав разрыв барабанной перепонки и сотрясение мозга.

Его контракт с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 5,291 млн долларов за сезон был обменян в «Аризону » в 2022-м. Срок соглашения истек в это межсезонье.

Литтл провел всю карьеру в «Атланте »/«Виннипеге ». На его счету 843 матча в регулярных чемпионатах и 521 (217+304) очко.