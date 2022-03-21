«Виннипег» обменял контракт Литтла с кэпхитом 5,29 млн в «Аризону» на пик 4-го раунда. Он не играет с 2020 года из-за проблем со здоровьем

обменял контракт Литтла в «Аризону», получив пик 4-го раунда на драфте НХЛ-2022.

Кроме того, «Койотис» получили в сделке права на форварда Нэтана Смита из NCAA.

34-летний форвард Брайан Литтл не играет с 2020 года из-за последствий сотрясения мозга. Также он перенес операцию по восстановлению барабанной перепонки.

Его контракт с кэпхитом 5,29 миллиона долларов действует до 2024 года. При этом фактическая зарплата за следующие 2 сезона составляет 8,5 млн.

23-летний Смит был выбран «Джетс» на драфте НХЛ-2018 под общим 91-м номером в 3-м раунде.

В последние 3 сезона нападающий выступал за университет Миннесоты. В этом сезоне в его активе 49 (18+31) очков в 34 матчах студенческого чемпионата.

Также он сыграл за сборную США на Олимпиаде-2022 в Пекине – 2 (1+1) очка в 4 матчах.

Сообщается, что «Виннипег» пошел на обмен прав, так как игрок не собирался подписывать контракт с клубом. В августе Смит может стать неограниченно свободным агентом.