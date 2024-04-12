Шайфли в 5-й раз набрал 70+ очков за «Виннипег». Он сравнялся с Ковальчуком – они лидируют в истории франшизы по этому показателю

Теги рейтинги Атланта Илья Ковальчук НХЛ Виннипег Марк Шайфли Хоккей

Марк Шайфли сравнялся с Ильей Ковальчуком в одном из статистических показателей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» обыграл «Даллас» со счетом 3:0.

Одну из шайб забросил Марк Шайфли. На его счету стало 70 (25+45) очков в 72 сыгранных матчах.

31-летний форвард в пятый раз набрал 70 и более очков за сезон и сравнялся с Ильей Ковальчуком. Они вдвоем лидируют по этому показателю в истории «Виннипега» и «Атланты».

«Джетс» являются правопреемниками «Атланты», которая переехала в Канаду в 2011 году.

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