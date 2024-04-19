Чибриков – 7-й игрок в истории «Виннипега» и «Атланты», забросивший в дебютном матче. В списке также Лайне, Труба, Литтл

Теги рейтинги Атланта НХЛ Брайан Литтл Виннипег Джейк Труба Ник Петан Джон Альберт Сами Нику Патрик Лайне Никита Чибриков Хоккей

Никита Чибриков забросил шайбу в 1-й игре за «Виннипег» и вошел в историю клуба.

21-летний форвард «Джетс» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:2) и был признан первой звездой. 

Это седьмой случай в истории франшизы, когда хоккеист забивает гол в дебютном матче.

Подобное достижение есть у Сами Нику (3 апреля 2018), Патрика Лайне (13 октября 2016), Ника Петана (8 октября 2015), Джона Альберта (2 декабря 2013), Джейка Трубы (1 октября 2013) и Брайана Литтла (5 октября 2007).

В статистике учитывались матчи, проведенные как за «Виннипег Джетс», так и за «Атланту Трешерс», которая является предшественницей канадского клуба.

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