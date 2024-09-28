Агент Цыплакова: «У Максима повреждение верхней части тела. В «Айлендерс» надеются, что оно незначительное, и в понедельник он будет играть»
Ранее 26-летний игрок не смог завершить выставочный матч против «Нью-Джерси».
«Он получил небольшое повреждение верхней части тела. Я общался после игры с представителями «Айлендерс». Они надеются на то, что оно незначительное, и в понедельник он будет играть.
Что касается того, как он зашел в НХЛ, то клубу на сегодняшний день все нравится. Правда, есть один нюанс. В следующем году Цыплаков, возможно, изменит свою подготовку. Он раньше начал ее, нагрузка должна была быть немного меньше.
Но Максим – парень сильный, с хорошими природными качествами атлета. Надеюсь, что сейчас он сможет вынести все нагрузки. Цыплаков и сейчас уже показывает хороший хоккей, но пока немножко тяжеловато.
Ждем начала сезона и надеемся, что там наши ребята так же будут забивать голы и отдавать передачи», – сказал хоккейный агент Александр Черных.
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