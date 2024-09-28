Агент Цыплакова: «У Максима повреждение верхней части тела. В «Айлендерс» надеются, что оно незначительное, и в понедельник он будет играть»

Агент Максима Цыплакова рассказал о травме российского форварда.

Ранее 26-летний игрок не смог завершить выставочный матч против «Нью-Джерси».

«Он получил небольшое повреждение верхней части тела. Я общался после игры с представителями «Айлендерс ». Они надеются на то, что оно незначительное, и в понедельник он будет играть.

Что касается того, как он зашел в НХЛ, то клубу на сегодняшний день все нравится. Правда, есть один нюанс. В следующем году Цыплаков , возможно, изменит свою подготовку. Он раньше начал ее, нагрузка должна была быть немного меньше.

Но Максим – парень сильный, с хорошими природными качествами атлета. Надеюсь, что сейчас он сможет вынести все нагрузки. Цыплаков и сейчас уже показывает хороший хоккей, но пока немножко тяжеловато.

Ждем начала сезона и надеемся, что там наши ребята так же будут забивать голы и отдавать передачи», – сказал хоккейный агент Александр Черных .