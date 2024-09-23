Цыплаков сделал передачу в выставочном матче против «Нью-Джерси». У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ

Максим Цыплаков сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси».

Экс-форвард «Спартака » помог «Айлендерс» победить «Девилс» (4:2) в выставочном матче.

Во втором периоде россиянин ассистировал при шайбе Жюльена Готье. Также в его активе 1 бросок в створ ворот.

Генменеджер «Айлендерс» о Цыплакове: «Подписали его не для «Бриджпорта». Он игрок уровня НХЛ»