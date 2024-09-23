Цыплаков сделал передачу в выставочном матче против «Нью-Джерси». У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ
Максим Цыплаков сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси».
Экс-форвард «Спартака» помог «Айлендерс» победить «Девилс» (4:2) в выставочном матче.
Во втором периоде россиянин ассистировал при шайбе Жюльена Готье. Также в его активе 1 бросок в створ ворот.
Генменеджер «Айлендерс» о Цыплакове: «Подписали его не для «Бриджпорта». Он игрок уровня НХЛ»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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