Агент Цыплакова: «Максим очень серьезно настроен на этот сезон. Ему все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента «Айлендерс»

Агент Максима Цыплакова рассказал об адаптации нападающего «Айлендерс» в Америке.

«Максиму все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента – как о человеке и как о хоккеисте. Я с ним постоянно на связи, и он находится в хорошем настроении.

Цыплаков очень серьезно настроен на этот сезон, чтобы показать хорошую игру.

Ждем, что он покажет в начале сезона. В НХЛ многие российские хоккеисты приезжали: у кого-то получалось, у кого-то – нет. Я очень сильно надеюсь, что у Максима все получится», – сказал хоккейный агент Александр Черных .