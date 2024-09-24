  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Цыплакова: «Максим очень серьезно настроен на этот сезон. Ему все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента «Айлендерс»
2

Агент Цыплакова: «Максим очень серьезно настроен на этот сезон. Ему все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента «Айлендерс»

Агент Максима Цыплакова рассказал об адаптации нападающего «Айлендерс» в Америке.

«Максиму все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента – как о человеке и как о хоккеисте. Я с ним постоянно на связи, и он находится в хорошем настроении.

Цыплаков очень серьезно настроен на этот сезон, чтобы показать хорошую игру.

Ждем, что он покажет в начале сезона. В НХЛ многие российские хоккеисты приезжали: у кого-то получалось, у кого-то – нет. Я очень сильно надеюсь, что у Максима все получится», – сказал хоккейный агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАйлендерс
logoНХЛ
Александр Черных
logoМаксим Цыплаков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Цыплаков сделал передачу в выставочном матче против «Нью-Джерси». У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ
вчера, 04:45
Мичков – главный претендент на «Колдер» по версии The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен – 3-й, Аскаров – 8-й, Коваленко – 11-й, Цыплаков – 13-й
276 сентября, 08:19
Директор «Спартака» о Цыплакове в НХЛ: «Если что‑то не пойдет, первой опцией будет возвращение к нам. У нас хорошие отношения с Максимом»
431 августа, 19:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Деанджело о переходе в СКА: «Общение с Кузнецовым сильно повлияло на мое решение. Мы близкие друзья, у нас много общего, понимаем друг друга»
2 минуты назад
Ротенберг о СКА: «Селекция не прекращается никогда. Можно взять на вооружение традиции советского времени, когда Шагас из ЦСКА летал по регионам с первой камерой в СССР»
945 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Амура», «Барыс» примет «Динамо», «Нефтехимик» – «Автомобилист», «Куньлунь» сыграет с «Торпедо»
9сегодня, 06:01
Новый тур FONBET Чемпионат КХЛ в фэнтези: соберите команду звезд
сегодня, 05:00Фэнтези
Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» была разгромлена «Монреалем», «Баффало» забросил 6 шайб «Коламбусу», «Калгари» дважды обыграл «Эдмонтон»
9сегодня, 04:09
Шестеркин не хочет вести переговоры с «Рейнджерс» о новом контракте после старта сезона (The Athletic)
27сегодня, 03:58
У Мироманова 1+1 в игре против «Эдмонтона». Защитник «Калгари» завершил выставочный матч с «+3»
сегодня, 03:45
«Колорадо» продлил Логана О’Коннора на 6 лет с кэпхитом 2,5 млн долларов
2сегодня, 03:30
«Виннипег» продлил Перфетти на 2 года с кэпхитом 3,25 млн долларов
3сегодня, 03:15
Александр Никишин: «Если Деанджело будет хорошо играть и приносить результат СКА, я готов на лавке посидеть – ничего страшного»
37вчера, 22:07
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников о Деанджело в СКА: «Отличное подписание. Хороший атакующий защитник, много двигается. Он очень сильно нам поможет»
224 минуты назад
Бенуа Гру: «Трактор» создает недостаточно давления в последних играх. Обычно на тренировках все работают усердно, но в последнее время в этом была просадка»
33 минуты назад
Буше о серии поражений «Авангарда»: «Была пара психологических ошибок, которые стоили нам матчей»
59 минут назад
Хмелевски о Ливо: «Джош – большой мастер, великолепный игрок. Ему надо просто дать шайбу на клюшку, он сделает гол из минимума»
сегодня, 05:59
Буше о возвращении после травмы: «В матче со СКА не было никаких проблем, это хороший знак. Чувствую себя хорошо»
сегодня, 05:40
Александр Кожевников: «Радулов – боец до мозга костей. Саша уже принес много пользы «Локомотиву»
3сегодня, 05:29
Владимир Плющев: «Проблемы «Динамо» и Кудашова для меня – сюрприз. Команда выглядит несколько неуправляемой, играет волнами»
1сегодня, 05:15
Свечков травмировал ногу в выставочном матче с «Флоридой». 21-летний форвард «Нэшвилла» покинул площадку во 2-м периоде и не вернулся на лед
1вчера, 21:56
Защитник «Трактора» Блажиевский о переходе Деанджело в СКА: «Я не знаю, кто это такой»
11вчера, 21:36
Козырев об 1:4: «Локомотив» – флагман нашего хоккея. Битва за первое место на «Северсталь» не давила, мы ведем борьбу за попадание в плей-офф»
1вчера, 21:23