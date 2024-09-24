Агент Цыплакова: «Максим очень серьезно настроен на этот сезон. Ему все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента «Айлендерс»
Агент Максима Цыплакова рассказал об адаптации нападающего «Айлендерс» в Америке.
«Максиму все нравится. Он влился в команду, отзывы положительные от менеджмента – как о человеке и как о хоккеисте. Я с ним постоянно на связи, и он находится в хорошем настроении.
Цыплаков очень серьезно настроен на этот сезон, чтобы показать хорошую игру.
Ждем, что он покажет в начале сезона. В НХЛ многие российские хоккеисты приезжали: у кого-то получалось, у кого-то – нет. Я очень сильно надеюсь, что у Максима все получится», – сказал хоккейный агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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