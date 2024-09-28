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  • Мартемьянов о 2:7 с «Торпедо»: «Соперник был заряжен, а «Амур» нет – это ключевой фактор. Половина команды вышла абсолютно неготовой»
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Мартемьянов о 2:7 с «Торпедо»: «Соперник был заряжен, а «Амур» нет – это ключевой фактор. Половина команды вышла абсолютно неготовой»

Андрей Мартемьянов прокомментировал крупное поражение «Амура» от «Торпедо».

Хабаровский клуб уступил на домашнем льду со счетом 2:7.

«Ключевой фактор – соперник был заряжен, а мы нет.

Мы допустили очень много ошибок, а они этими ошибками воспользовались. Считаю, половина команды вышла сегодня абсолютно неготовой.

Автоголы – это счастье команды «Торпедо». Это не просто случайные голы, это направленные прострелы, чем мы не пользуемся вообще», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoТорпедо
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
logoМатч ТВ
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