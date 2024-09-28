Буше о 7 подряд поражениях «Авангарда»: «Ребята расстроены, им не все равно. Каждому из нас надо становиться лучше. Я пока недостаточно хорош»
Омский клуб продлил серию неудач, уступив в гостях «Трактору» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В следующем матче команда примет «Сибирь» (30 сентября).
– После семи поражений подряд эмоции не могут быть позитивными. В этом матче мы старались, но, получается, каждому из нас надо становиться лучше. Тяжело выиграть матч, который ты начинаешь с 0:2. Нужно постараться это исправить.
– В самом начале игры вы попали в перекладину ворот…
– Хотел бы я забить. Но я это не сделал, а после этого соперник забросил две шайбы. Повторюсь, каждому в нашей команде надо становиться лучше.
– Вы недавно восстановились после травмы. Как ваше состояние сейчас?
– С каждой игрой я чувствую себя лучше, но пока играю недостаточно хорошо.
– Как атмосфера в раздевалке?
– Ребята, конечно, расстроены, и это показывает, что им не все равно. Мы должны выходить из этой ситуации. Необходимо побеждать, и надо начинать это делать со следующей игры, – сказал форвард «Авангарда».
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