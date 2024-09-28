Буше о 7 подряд поражениях «Авангарда»: «Ребята расстроены, им не все равно. Каждому из нас надо становиться лучше. Я пока недостаточно хорош»

Рид Буше высказался о 7 подряд поражениях «Авангарда».

Омский клуб продлил серию неудач, уступив в гостях «Трактору» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В следующем матче команда примет «Сибирь» (30 сентября).

– После семи поражений подряд эмоции не могут быть позитивными. В этом матче мы старались, но, получается, каждому из нас надо становиться лучше. Тяжело выиграть матч, который ты начинаешь с 0:2. Нужно постараться это исправить.

– В самом начале игры вы попали в перекладину ворот…

– Хотел бы я забить. Но я это не сделал, а после этого соперник забросил две шайбы. Повторюсь, каждому в нашей команде надо становиться лучше.

– Вы недавно восстановились после травмы. Как ваше состояние сейчас?

– С каждой игрой я чувствую себя лучше, но пока играю недостаточно хорошо.

– Как атмосфера в раздевалке?

– Ребята, конечно, расстроены, и это показывает, что им не все равно. Мы должны выходить из этой ситуации. Необходимо побеждать, и надо начинать это делать со следующей игры, – сказал форвард «Авангарда».