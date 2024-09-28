Коньков о серии поражений «Авангарда»: «Ребята до сих пор в эмоциональной яме. Разговоры об отставке Звягина могут ходить. Но нет гарантии, что новый тренер сразу же даст результат»
Омичи потерпели 7 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Я думаю, что ребята до сих пор находятся в эмоциональной яме. Поражения не дают эмоций, которые помогали бы двигаться дальше. К тому же, на них оказывается давление.
Но я думаю, что, в первую очередь, через отработку игровых элементов, тренировочный процесс и работу команде нужно возвращаться к победам. Есть моменты, которые сейчас у «Авангарда» не получаются. На мой взгляд, омичам сейчас лучше было бы постараться сфокусироваться на надежной игре в обороне.
Я думаю, что разговоры об отставке Сергея Звягина могут ходить. Руководство «Авангарда» не будет сидеть на месте и смотреть. Думаю, что оно ищет пути выхода из ситуации. Никто не может дать гарантию того, что новый тренер придет и сразу же даст результат. Прежде всего, в Омске должны разобраться в причинах происходящего», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет
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